Митрополит ГПЦ предлагает поместить Саакашвили под домашний арест в его епархию

Митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) выступил с инициативой о переводе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили под домашний арест. Он предлагает свою епархию, где политик мог бы отбывать наказание вместо тюрьмы.

«Было бы неплохо, если примут решение поместить президента под домашний арест. На мой взгляд, будет правильнее, если он будет находиться не у себя дома в Тбилиси. Поэтому я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, они, наверное, приедут и подберут место, я буду посредником между государством и другой стороной».

По словам митрополита Николоза, он общался с Саакашвили, и тот, скорее всего, согласится на предложение. При этом священнослужитель считает, что перевод экс-президента в одно из зданий Грузинской православной церкви должно быть и в интересах государства: «Так будет лучше для страны».

«Если власти захотят, я готов сотрудничать, я создам в епархии все условия», — добавил митрополит Ахалкалаки и Кумурдо.