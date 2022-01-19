Отпустили киллеров Кадырова: СМИ о действиях спецслужб Грузии

Гендиректора главного оппозиционного телеканала Грузии допросили в Службе госбезопасности по делу о его предполагаемой ликвидации. О возможном покушении на главу Mtavari Arkhi Нику Гварамия стало известно еще в сентябре 2021 года; тогда расследование было доверено Контртеррористическому центру СГБ. А спустя несколько месяцев в СМИ всплыли личные данные тех, кто, как предполагается, должен был убить медиаменеджера. Задержать потенциальных киллеров, впрочем, не удалось: критические СМИ сообщили, что покинуть территорию страны им помогли грузинские спецслужбы.

Арутр Гатеев, Слава Гагиев и Артур Гелиев. Личные данные и копии паспортов этих людей оказались в распоряжении главного редактора издания «Хроники +» Элисо Киладзе. Как утверждается, информацию им передал бывший сотрудник СГБ Грузии. Именно эти три человека якобы должны были выполнить поручение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и убить Нику Гварамия. Все они – граждане РФ, прибывшие в Грузию с конкретной миссией.

По данным «Хроники+», операция была сорвана после того, как о ее подготовке стало известно журналистам. И по поручению директора Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и. о. главы Контртеррористического центра Александр Майсурадзе помог Гатееву, Гагиеву и Гелиеву выехать в Россию.

«С момента начала следствия и обнародования информации Майсурадзе провел через пропускной пункт «Казбеги» всех троих фигурантов. Лицо, расшифровавшее схему и сообщившее моему источнику информацию о заказном убийстве Гварамия, проживало во Владикавказе, и при очень подозрительных обстоятельствах было убито сразу же после передачи информации Службой госбезопасности россиянам», – заявила Элисо Киладзе.

По словам журналистки, в целях безопасности ее источник также покинул территорию Грузии.

Между тем, в эфире телеканала Mtavari Arkhi показали копии паспортов трех подозреваемых, но среди них оказался и некий Аслан Чельдиев, хотя в сюжете о нем не говорится ни слова.

Уже на следующий день, 18 января, Чельдиев давал телекомпании комментарии. После выхода в эфир сюжета он сам связался с Mtavari Arkhi, категорически отвергнув свою связь с Рамзаном Кадыровым и российскими спецслужбами. По словам мужчины, он живет в Грузии на протяжении девяти лет, из которых последние четыре года не посещал Чечню.

В тот же день Чельдиев вместе со своим адвокатом был вызван на допрос в СГБ. Встреча длилась около двух часов.

«Все это абсурд! Мне задали много вопросов по этой теме и еще вызовут на допрос. Если бы я хотел сбежать, я бы сюда не приходил. И с Никой бы не встречался. Вчера мы с ним поговорили. Он – здравомыслящий человек и понимает, что все это абсурд. Это надуманные обвинения. Я только вчера узнал, кто такой Ника Гварамия. До того я о нем ничего не слышал. И тех двух людей, которых вы упомянули вместе со мной, не знаю», — сказал Чельдиев в интервью Mtavari Arkhi.

Сам Ника Гварамия делать какие-либо комментарии до тех пор, пока не получит объяснений от Контртеррористического центра и МВД Грузии, отказался. Медиаменеджер также потребовал встречи со спикером парламента Шалвой Папуашвили.

«Я не собираюсь делать истеричных заявлений по этому поводу. Не потому что для меня это неважно. Думаю, это очень важно не только для меня, но и для всей страны. Поэтому в свое время я пришел в СГБ, несмотря на полное недоверие к этой организации. Это был мой долг. Я сделаю комментарий по этому вопросу после того, как состоится коммуникация с антитеррористической службой. Также мне интересны объяснения МВД: знали ли они что-либо об этом. Для меня важно, чтобы парламент отреагировал. Объясните, что происходит и почему такую серьезную информацию я узнаю из СМИ», – сказал Гварамия.

Впрочем, на допрос главу телеканала вызвали лишь на третьи сутки после опубликованной в «Хронике+» информации. По словам Гварамия, его ознакомили с заключением и показали кадры с камер видеонаблюдения, по которым видно, что упомянутые лица въехали и свободно выехали из страны. Как утверждается, у правоохранителей не было доказательств того, что они прибыли в Грузию с целью ликвидации медиаменеджера.

При этом директор Mtavari Arkhi назвал «три слабые точки» в деле. Во-первых, брифинг, проведенный силовиками несколько месяцев назад, когда было заявлено, что в стране находится группа людей, планирующих убийство Ники Гварамия и Георгия Габуния.

«Мне объяснили, что это было оперативно необходимо, что моя взволнованность должна была выглядеть настоящей».

Второе – упомянутый Гагиев якобы приехал для лечения проблем с сердцем: «Но не было зафиксировано ни одного визита к врачу во время пребывания в Грузии».

«И в-третьих, главное для меня то, что в марте Гагиеву позвонил мой сосед. Он живет в моем доме, это этнический осетин, который живет в России и приезжает к своей матери. Я с ним не знаком. Этот звонок длился три секунды, и это мне ни о чем не говорит. Контртеррористическая служба развивает версию ошибочного звонка, однако то, что он был трехсекундным, не обязательно означает, что кто-то ошибся. Этот звонок мог быть просто сигналом к ​​конкретным действиям, заранее подготовленным», — сказал Гварамия после допроса в СГБ.

Примечательно, что саму Элисо Киладзе, главного редактора «Хроники+», на допрос еще не вызывали. В связи с этим она намерена обратиться к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария, чтобы передать ей имеющуюся в ее распоряжении информацию.

Между тем, скандал в Грузии комментируют чеченские блогеры-диссиденты. Они видят в произошедшем следы российских спецслужб.

«Когда ты ведешь политику, неприемлемую для Кремля, неважно, журналист ты или блогер, ты обязательно попадешь в «расстрельный список» Кремля. Убийство Гварамия будет серьезным политическим преступлением. Возможно, они думают, что это делается ради запугивания Саакашвили, но его никто и ничто не напугает», – заявил в интервью Mtavari Arkhi Тумсо Абдурахманов.

Другой чеченский диссидент Хасан Халитов заявил, что Гварамия изначально был мишенью российских спецслужб:

«Его активная деятельность против российского правительства и дружба с Саакашвили, вместе с тем в народе он углубляет антироссийские настроения, активно мешает проведению российской политики в Грузии, что не входит в интересы Кремля… Когда Адам Делимханов и его окружение планировали месть за оскорбление Путина, первой целью они рассматривали Гварамия».