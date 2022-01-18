19 и 20 января по всей Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега

С завтрашнего дня в масштабах всей Грузии вновь ожидаются осадки. Как рассказали SOVA в Национальном агентстве окружающей среды, на страну вновь надвигаются холодные и влажные воздушные массы.

«Сегодня после недавнего вторжения влажных и холодных воздушных масс осадки прекратились по всей территории Грузии, но со второй половины дня ожидаются осадки преимущественно в виде снега. 19 и 20 января по всей территории Грузии вновь распространятся холодные и влажные воздушные массы и соответственно будет ухудшение погоды. На Западе и Востоке выпадут осадки, преимущественно в виде снега. Местами сильные. В высокогорных районах снегопады будут сильные снегопады, метели.

В Тбилиси завтра ожидается снег с дождем, послезавтра небольшой снег в ночные и утренние часы. 21-го погода прояснится», — пояснила руководитель управления гидрометеорологических прогнозов Светлана Ниорадзе.