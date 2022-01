МИД Грузии осудил кибератаку на сайты министерств правительства Украины

МИД Грузии осудил кибератаки, осуществленные на сайты министерств правительства Украины.

«Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и ее правительства. Действия такого рода абсолютно неприемлемы и создают почву для дальнейшей эскалации ситуации. Мы солидарны с Украиной», — гласит сообщение, появившееся в Twitter грузинского МИДа.

🇬🇪 strongly condemns cyber attacks against #Ukraine 🇺🇦 and its government. Actions of this kind are totally unacceptable and create ground for the further escalation of situation. We stand in solidarity with 🇺🇦 @MFA_Ukraine.

— MFA of Georgia (@MFAgovge) January 15, 2022