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МИД Грузии осудил кибератаку на сайты министерств правительства Украины

SOVAОт

МИД Грузии осудил кибератаки, осуществленные на сайты министерств правительства Украины.

«Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и ее правительства. Действия такого рода абсолютно неприемлемы и создают почву для дальнейшей эскалации ситуации. Мы солидарны с Украиной», — гласит сообщение, появившееся в Twitter грузинского МИДа.

 

Напомним, 14 января хакеры взломали сайты нескольких украинских министерств и разместили сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках. Кроме того, на черном фоне были перечеркнуты изображения украинского флага, герба, карты и головы свиньи.

«Все данные уничтожены и восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала достоянием общественности, бойтесь и ждите худшего», — было написано в опубликованном сообщении.

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SOVA

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