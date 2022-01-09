Эпидемиолог: в ближайшие дни случаев инфицирования «омикроном» будет больше

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, примерно 10% выявленных сегодня (9 января) случаев инфицирования коронавирусом являются новым штаммом COVID-19 «омикрон».

«Мы изучаем несколько сотен сомнительных случаев, вероятно, количество случаев инфицирования «омикроном» увеличится сегодня и завтра. С большой вероятностью можно сказать, что 10% подтвержденных сегодня случаев являются «омикроном». Увеличивается количество инфицированных среди детей и подростков», — отметил эпидемиолог.

Напомним, за минувшие сутки в Грузии было выявлено 3 824 новых случая инфицирования. Вылечились 777 пациентов, скончался 31 человек.