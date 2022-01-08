Госсекретарь США: когда к вам приходят русские, порой очень сложно заставить их уйти

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал последние события в Казахстане и отметил, что у него есть определенные вопросы в связи с запросом Нурсултана об иностранной военной помощи.

«С моей точки зрения, казахстанские власти и правительство имеют возможность должным образом справляться с протестами, защищать права демонстрантов, сохраняя при этом правопорядок. Поэтому остается непонятным, зачем им понадобилась помощь извне», — сказал Блинкен.

Он выразил надежду на то, что Казахстан сможет самостоятельно решить фундаментальные экономические и политические проблемы, вызвавшие протесты.

«Один из уроков современной истории заключается в том, что, когда к вам в дом приходят русские, порой очень сложно заставить их уйти», — добавил Блинкен.

Комментарий Блинкена касается размещения войск ОДКБ в Казахстане. Комментарий Госсекретаря США в Москве уже назвали «дерзостью».