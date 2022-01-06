Саакашвили прокомментировал протесты в Казахстане

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события, разворачивающиеся в Казахстане.

«Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Это наглядный пример того, что сколько бы репрессий ни проводил режим, сколько бы людей он ни захватил, сколько бы спецназовцев ни вывел, главная сила — свободолюбивые люди.

Люди не терпят коррупции, социальной несправедливости и неформального управления. В прошлом году, в сентябре, ко мне приезжала большая группа казахстанских оппозиционеров и уже по разговору с ними я понял, что гражданское общество готово к переменам», — написал Саакашвили.

Экс-президент указал на неформальное правление Нурсултана Назарбаева.

«Я должен сказать, что Назарбаев, в отличие от Иванишвили, много сделал для Казахстана, но это не дает ему права владеть страной в частном порядке и неформально в тени в роскоши», — говорится в заявлении.