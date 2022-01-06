Глава МИД Грузии побеседовал с заместителем госсекретаря США

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, заместитель госсекретаря Венди Шерман 5 января побеседовала с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

«Заместитель государственного секретаря подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Заместитель госсекретаря отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию вернуть свои войска на довоенные позиции и соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года.

Шерман и Залкалиани подчеркнули необходимость защиты прав суверенных государств и права выбора собственных механизмов безопасности, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Они также обсудили укрепление мира и безопасности в Европе», — говорится в заявлении Неда Прайса.

Диалог между США и Россией намечен на 10 января в Женеве, американскую делегацию возглавит Венди Шерман.