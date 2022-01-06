В Казахстане включили интернет

Во всем Казахстане включили интернет, сообщает сервис GlobalCheck. При этом, у жителей Алма-Аты до сих пор нет доступа к сети.

Первые сообщения о частичном восстановлении работы мобильного интернета появились в Telegram-каналах еще вчера, 5 января.

Напомним, примерно сутки назад интернет-провайдер «Казахтелеком» отключил интернет по всей стране. Сообщалось, что в Алма-Ате также отключена телефонная связь.

До этого поступала информация о том, что сайты СМИ Казахстана стали недоступны из-за рубежа на фоне проходящих в стране акций протеста.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа в два раза. Уже 4-го января в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицейскими и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и других населенных пунктах.