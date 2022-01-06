Грузинский школьник поступил в Принстонский университет. Как пишет школа-пансионат им. Комарова, молодой человек получил грант в размере 250 тысяч долларов США. Впрочем он пока не принял решение, т.к. ждет ответа еще от нескольких уважаемых ВУЗов.

«Лаша планирует продолжить обучение по направлению аэрокосмической и механической инженерии и ждет ответа от нескольких рейтинговых университетов для того, чтобы принять окончательное решение», — написано на сайте школы.

Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии и в ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах, являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей.