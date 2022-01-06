Граждане Казахстана не могут вылететь из аэропорта Кутаиси в Атырау

Граждане Казахстана не могут вылететь из международного аэропорта Кутаиси по направлению Атырау, рейс откладывали несколько раз, передает телеканал Formula. По последней информации, самолет приземлится в Кутаиси в 16:00.

В Ассоциации аэропортов сообщают, что Грузия препятствий не создает, самолет не может вылететь из Казахстана.

Ожидающие вылета не могут связаться с родными из-за того, что во всем Казахстане отключен интернет.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа в два раза. Уже 4-го января в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицейскими и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и других населенных пунктах.