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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 6 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 567 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 949 176-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 821;
  • Имерети – 325;
  • Аджария – 460;
  • Самегрело – Земо Сванети – 161;
  • Гурия – 141;
  • Шида Картли – 220;
  • Кахети – 162;
  • Квемо Картли – 175;
  • Мцхета-Мтианети – 61;
  • Самцхе-Джавахети – 35;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 6.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 105 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 908 813 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 41 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 082 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 255 (+1 421). В тяжелом состоянии находятся 1 120 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 264 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 372 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 936 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 55 человек;
  • Проходят лечение на дому – 20 947 человек;
  • На самоизоляции находятся – 27 503 человека.

За последние 24 часа было проведено 41 236 тестов. В том числе 24 593 исследования на антиген и 16 643 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,65%. Показатель за последние 14 дней – 6,18%.

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