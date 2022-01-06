Коронавирус в Грузии: статистика 6 января

В Грузии за сутки выявлено 3 567 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 949 176-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 821;

Имерети – 325;

Аджария – 460;

Самегрело – Земо Сванети – 161;

Гурия – 141;

Шида Картли – 220;

Кахети – 162;

Квемо Картли – 175;

Мцхета-Мтианети – 61;

Самцхе-Джавахети – 35;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 6.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 105 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 908 813 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 41 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 082 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 255 (+1 421). В тяжелом состоянии находятся 1 120 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 264 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 372 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 936 человек;

В карантинных пространствах находятся – 55 человек;

Проходят лечение на дому – 20 947 человек;

На самоизоляции находятся – 27 503 человека.

За последние 24 часа было проведено 41 236 тестов. В том числе 24 593 исследования на антиген и 16 643 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,65%. Показатель за последние 14 дней – 6,18%.