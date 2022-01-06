Коронавирус в Грузии: статистика 6 января

В Грузии за сутки выявлено 3 567 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 949 176-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 821;
- Имерети – 325;
- Аджария – 460;
- Самегрело – Земо Сванети – 161;
- Гурия – 141;
- Шида Картли – 220;
- Кахети – 162;
- Квемо Картли – 175;
- Мцхета-Мтианети – 61;
- Самцхе-Джавахети – 35;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 6.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 105 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 908 813 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 41 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 082 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 26 255 (+1 421). В тяжелом состоянии находятся 1 120 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 264 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 372 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 936 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 55 человек;
- Проходят лечение на дому – 20 947 человек;
- На самоизоляции находятся – 27 503 человека.
За последние 24 часа было проведено 41 236 тестов. В том числе 24 593 исследования на антиген и 16 643 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,65%. Показатель за последние 14 дней – 6,18%.