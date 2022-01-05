Во всем Казахстане отключили интернет

Интернет-провайдер «Казахтелеком» отключил интернет во всему Казахстану, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что в Алма-Ате также отключена телефонная связь.

Ранее поступала информация о том, что сайты СМИ Казахстана стали недоступны из-за рубежа на фоне проходящих в стране акций протеста.

Вместе с тем, СМИ писали, что протестующие пытались прорваться на территорию алма-атинской резиденции президента и захватили грузовик с военными.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа в два раза. Уже 4-го января в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицейскими и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и других населенных пунктах.