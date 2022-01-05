В Тбилиси началась продажа абонементов на муниципальный транспорт

С сегодняшнего дня ( 5 января) жители Тбилиси могут приобрести абонементы на муниципальный транспорт в кассах метро, уже с завтрашнего их можно будет купить в Express-отделениях Bank of Georgia. С 1 февраля грузинская столица переходит на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.

В результате нововведений стоимость единоразового проезда увеличивается в два раза (с 0,5 лари до 1 лари). В таком случае оплата будет возможна специальными карточками метро, а в автобусах начнут принимать наличные.

Стоимость безлимитной 90-минутной карты на любой вид муниципального транспорта составит 1 лари (около 32 центов). Однодневный абонемент будет стоить 3 лари (около 1 доллара). Кроме того, будут доступны безлимитные карты:

на неделю – 20 лари (6,5 долларов);

на месяц – 40 лари (13 долларов);

на 3 месяца – 100 лари (32 доллара);

на полгода – 150 лари (почти 50 долларов);

на год – 250 лари (около 80 долларов).

Для слепых, зарегистрированных в Тбилиси, сопровождающих их лиц, студентов, участковых инспекторов, сотрудников городских детских садов и ветеранов, зарегистрированных в Тбилиси, проезд будет бесплатным.

Для студентов тбилисских вузов и сотрудников профессиональных училищ, пенсионеров, участковых врачей столичных поликлиник, педиатров и «семейных врачей», референтов, работающих в школах, проезд будет стоить 0,2 лари. Для социально незащищенных лиц проезд будет стоить 0,1 лари.