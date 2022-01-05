Коронавирус в Грузии: статистика 5 января

В Грузии за сутки выявлено 3 436 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 945 609-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 676;

Имерети – 407;

Аджария – 360;

Самегрело – Земо Сванети – 164;

Гурия – 123;

Шида Картли – 205;

Кахети – 185;

Квемо Картли – 190;

Мцхета-Мтианети – 67;

Самцхе-Джавахети – 51;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 805 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 906 708 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 32 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 041 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 24 834 (+1 599). В тяжелом состоянии находятся 1 115 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 264 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 353 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 921 человек;

В карантинных пространствах находятся – 48 человек;

Проходят лечение на дому – 19 560 человек;

На самоизоляции находятся – 25 832 человека.

За последние 24 часа было проведено 40 377 тестов. В том числе 23 696 исследований на антиген и 16 681 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,51%. Показатель за последние 14 дней – 5,87%.