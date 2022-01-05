Коронавирус в Грузии: статистика 5 января

В Грузии за сутки выявлено 3 436 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 945 609-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 676;
- Имерети – 407;
- Аджария – 360;
- Самегрело – Земо Сванети – 164;
- Гурия – 123;
- Шида Картли – 205;
- Кахети – 185;
- Квемо Картли – 190;
- Мцхета-Мтианети – 67;
- Самцхе-Джавахети – 51;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 805 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 906 708 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 32 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 041 случай летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 24 834 (+1 599). В тяжелом состоянии находятся 1 115 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 264 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 353 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 921 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 48 человек;
- Проходят лечение на дому – 19 560 человек;
- На самоизоляции находятся – 25 832 человека.
За последние 24 часа было проведено 40 377 тестов. В том числе 23 696 исследований на антиген и 16 681 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,51%. Показатель за последние 14 дней – 5,87%.