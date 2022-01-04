В «Грузинской мечте» назвали «несправедливым» заявление посольства США

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобихидзе назвал «несправедливыми» и «неверным» оценки посольства США в Тбилиси. Речь идет о заявлении дипмиссии, в котором оно выразило разочарование упразднением Службы госинспектора Грузии и реформой судебной системы.

«К сожалению, бывают исключительные случаи, когда мы слышим от них [западных партнеров] несправедливые и неверные оценки, и это еще один тому пример. К сожалению, подобные заявления подрывают доверие грузинского общества к западным партнерам», — сказал Кобахидзе.

По словам лидера «Грузинской мечты», власти очень часто прислушиваются к советам стран Запада. Но бывают «человеческие ошибки, дезинформация и так далее», сказал политик, намекая на некорректность заявления американской дипмиссии. Он считает, что в распространенном посольством США тексте есть ряд неточностей.

«Среди прочего, они говорят об упразднении Службы госинспектора, что неверно. Никакая служба не упразднялась. В действительности, она была разделена на две части, а ее полномочия не только не были сокращены, но и, напротив, в целом, были расширены», — уверяет Кобахидзе.