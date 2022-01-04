Ушел из жизни «лучший спортсмен XX века в Грузии» Виктор Санеев

Ушел из жизни легендарный олимпийский чемпион, признанный лучшим спортсменом XX века в Грузии, Виктор Санеев. Легкоатлет скончался в Синее на 77 году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Санеев – обладатель золотых медалей Летних Олимпиад в Мехико (1968), Мюнхене (1972) и Монреале (1976) годов – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он также является серебряным призером Олимпиады в Москве и двукратным чемпионом Европы.

Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства и Тбилисский государственный университет, но построил успешную спортивную карьеру. По ее окончании работал в аппарате спортивного общества «Динамо» Тбилиси. А после распада СССР уехал с семьей в Австралию.

Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами Национального олимпийского комитета, а также Орденами Чести и Вахтанга Горгасали I и II степеней. На Летних играх в Сиднее (2000) был олимпийским атташе Грузии.

После российско-грузинской войны 2008 года в одном из интервью Санеев заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в XXI веке».