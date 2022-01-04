Коронавирус в Грузии: статистика 4 января

В Грузии за сутки выявлено 3 590 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 942 173-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 569;
- Имерети – 505;
- Аджария – 366;
- Самегрело – Земо Сванети – 235;
- Гурия – 222;
- Шида Картли – 199;
- Кахети – 185;
- Квемо Картли – 149;
- Мцхета-Мтианети – 93;
- Самцхе-Джавахети – 42;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 955 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 904 903 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 67 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 009 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 23 235 (+1 568). В тяжелом состоянии находятся 1 111 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 394 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 892 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 48 человек;
- Проходят лечение на дому – 17 949 человек;
- На самоизоляции находятся – 27 401 человек.
За последние 24 часа было проведено 39 315 тестов. В том числе 26 302 исследования на антиген и 13 013 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,13%. Показатель за последние 14 дней – 5,67%.