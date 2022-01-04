testing for coronavirus covid 19 in a lab covid m 2021 08 28 20 03 53 utc #новости Covid-19, коронавирус, коронавирус в Грузии
Testing for coronavirus Covid-19 in a lab. Medical screening and Covid tests production.

Коронавирус в Грузии: статистика 4 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 590 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 942 173-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 569;
  • Имерети – 505;
  • Аджария – 366;
  • Самегрело – Земо Сванети – 235;
  • Гурия – 222;
  • Шида Картли – 199;
  • Кахети – 185;
  • Квемо Картли – 149;
  • Мцхета-Мтианети – 93;
  • Самцхе-Джавахети – 42;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 955 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 904 903 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 67 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 009 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 23 235 (+1 568). В тяжелом состоянии находятся 1 111 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 394 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 892 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 48 человек;
  • Проходят лечение на дому – 17 949 человек;
  • На самоизоляции находятся – 27 401 человек.

За последние 24 часа было проведено 39 315 тестов. В том числе 26 302 исследования на антиген и 13 013 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,13%. Показатель за последние 14 дней – 5,67%.

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