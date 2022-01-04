Коронавирус в Грузии: статистика 4 января

В Грузии за сутки выявлено 3 590 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 942 173-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 569;

Имерети – 505;

Аджария – 366;

Самегрело – Земо Сванети – 235;

Гурия – 222;

Шида Картли – 199;

Кахети – 185;

Квемо Картли – 149;

Мцхета-Мтианети – 93;

Самцхе-Джавахети – 42;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 955 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 904 903 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 67 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 009 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 23 235 (+1 568). В тяжелом состоянии находятся 1 111 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 394 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 892 человека;

В карантинных пространствах находятся – 48 человек;

Проходят лечение на дому – 17 949 человек;

На самоизоляции находятся – 27 401 человек.

За последние 24 часа было проведено 39 315 тестов. В том числе 26 302 исследования на антиген и 13 013 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,13%. Показатель за последние 14 дней – 5,67%.