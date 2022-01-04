Католикосу-Патриарху всея Грузии исполнилось 89 лет

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй отмечает свой 89-й день рождения. «Его Святейшество на протяжении многих лет неустанно учил нас верности Христовой вере, любви, благодарности, терпению, доброте, прощению и заботе о людях», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви.

Илья Второй (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в городе Владикавказе (Северная Осетия). В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.

16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.

26 августа 1963 года Католикосом-Патриархом Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием. В 1967 году епископ Илия II был переведен в Абхазскую епархию. А в 1969 году – возведен в митрополиты.

9 ноября 1977 года, после кончины Католикоса-Патриарха Давида V, по распоряжению Священного Синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии Второго состоялась 23 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели (Мцхета).