В «Едином национальном движении», партии Михаила Саакашвили, заявили, что готовы прекратить бойкот парламента и вернуться к законодательной деятельности, если депутаты поддержат инициативу по созданию комиссии. По словам одного из лидеров ЕНД Хатии Деканоидзе, эта тема стала особенно актуальной после решения «Грузинской мечты» упразднить независимую Службу госинспектора. Сделав это, уверена Деканоидзе, власти попытались предотвратить полное расследование дела Саакашвили.

«Поэтому комиссия по расследованию будет иметь огромное значение. Важно задействовать ее», — подчеркнула член «Нацдвижения».

Ее однопартиец Давид Киркитадзе выразил уверенность, что авторам инициативы удастся набрать в парламенте 50 голосов, необходимых для создания комиссии. «То, что произошло с Михаилом Саакашвили, не должно повториться ни с одним другим заключенным. Для этого необходимо раз и навсегда установить личности этих людей, расследовать дело, и случиться это должно в парламенте Грузии. Я глубоко убежден, что наберется 50 депутатов, которые хотят получить ответы на все вопросы», — сказал он.

Уже пообещали поддержать ЕНД в создании временной следственной комиссии в партии «Лело для Грузии». Член движения Григол Гегелия заявил, что они хотят получить ответы на все вопросы, касающиеся нарушения прав Саакашвили. По его словам, это нужно, в том числе, для информирования грузинского общества и зарубежных партнеров.

«Разумеется, мы поддержим это требование, поскольку считаем важным, чтобы ни по одному пункту не осталось вопросов, тем более, когда дело касается бывшего президента и пыток или бесчеловечного обращения с ним. Очевидно, что этому должна быть дана очень четкая оценка со стороны парламента Грузии или его комиссии», — сказал Гегелия, выразив надежду, что и другие депутаты поддержат инициативу.

Но единства в оппозиционном лагере достичь не удалось. Лидер «Гирчи» Яго Хвичия, к примеру, заявил, что его партия не будет участвовать в работе комиссии, но и не будет препятствовать ее созданию. По словам депутата, «Гирчи» готовы проголосовать «за», если «Национальное движение» выполнит два условия:

«Во-первых, если они публично пообещают, что, когда нам понадобится создание такой же комиссии, они поддержат нас. И во-вторых, они должны перестать тиражировать по своим телеканалам, что мы – друзья «Грузинской мечты» и связаны с ними. Это два наших условия для того, чтобы поддержать «Национальное движение» в этом вопросе».

Лидер «Гирчи» пояснил, что его партия не считает вопрос Саакашвили самым важным в работе парламента Грузии, соответственно, не считают необходимым создание такой комиссии. Вместе с тем, они выступают за вхождение ЕНД в законодательный орган, поэтому готовы пойти на уступки.

В свою очередь в партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахария прямо заявили, что не намерены поддерживать создание следственной комиссии по делу Саакашвили. Как пояснила член движения Анна Бучукури, они считают «Национальное движение» и «Грузинскую мечту» двумя концами одной палки.

«Один конец – «Грузинская мечта», которая ради сохранения власти и узких партийных интересов готов упразднить и уничтожить независимый государственный институт [Службу госинспектора], а другой – «Национальное движение», готовое променять интересы государства на свой узкопартийный интерес, то есть, интерес одного человека».

По словам Бучукури, когда правящая партия голосовала за упразднение Службы государственного инспектора, депутаты от ЕНД даже не явились на пленарное заседание, а когда на заседании парламентского комитета шло обсуждение этого вопроса, один из членов «Нацдвижения» стал зачитывать письмо Саакашвили. «В таких условиях создание следственной комиссии неправильно, и наша команда это не поддержит», — добавила она.

На этом фоне неожиданным стало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Лидер правящей партии не исключил, что они поддержат формирование следственной комиссии, поскольку она могла бы опровергнуть обвинения оппозиции.

«Если отвечать спонтанно, возможно, я бы не был против создания такой комиссии. Что касается ненадлежащего обращения с Саакашвили, мы все знаем, что для таких утверждений нет никаких оснований. Конечно, если такая комиссия будет создана, она установит только то, что никакого ненадлежащего обращения не было».

Впрочем, не все в «Грузинской мечте» верят в перспективность создания комиссии. Депутат Рати Ионатамишвили, к примеру, считает, что не поддержит инициативу даже парламентское меньшинство. По его словам, «Единое национальное движение» зарекомендовало себя как самую непоследовательную и безответственную партию. Поэтому любая их инициатива воспринимается как несерьезная.

Поддержал в этом представителя правящей партии член «Европейских социалистов» Давид Зилпимиани. По его словам, если и создать комиссию, которой будет расследовать пытки в отношении заключенных, то начинать следует с периода правления «Нацдвижения». Он тоже считает поведение ЕНД несерьезным, заявляя, что парламент не должен превращаться в «МакДрайв» – «чтобы как только поступил заказ, мы вставали на задние лапки и создавали комиссию».

Напомним, Михаил Саакашвили, его адвокаты, соратники и сторонники утверждают, что права третьего президента Грузии грубо нарушаются. В оппозиции заявляют, что политик подвергался пыткам, насилию и уничижающему человеческое достоинство обращению. После возвращения Саакашвили из Горийского военного госпиталя в тюрьму в Рустави адвокаты заявили, что его права по-прежнему нарушаются, поскольку к нему не пускают врачей, а конфиденциальность общения с защитой нарушена.

Шота Тутберидзе, к примеру, предупредил, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья третьего президента и даже к его смерти. В этой связи он озвучил новый ультиматум экс-президента:

«Если проблемы не будут решены до 6 января и Пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайней форме протеста».

На уточняющий вопрос журналистов, к какой именно форме протеста готов обратиться Саакашвили, Тутберидзе ответить не смог.