Посол в Турции: Грузия точно не примет участие в формате «3+3»

Грузия не примет участие в заседании платформы «3+3» в Анкаре. Об этом заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, передает издание Daily Sabah.

Консультативный формат «3+3» призван объединить страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три региональные державы – Россию, Турцию и Иран. Тбилиси присоединяться к платформе отказывается из-за участия в нем Москвы. Представители грузинской делегации не приняли участие в первом заседании группы, которое состоялось в столице России. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что следующая встреча состоится в его стране.

«Грузия точно не примет участие во встрече «3+3», — сказал Джанджгава Daily Sabah.

Дипломат подчеркнул, что Тбилиси рассматривает Турцию и Азербайджан как «своих стратегических партнеров» и рассматривает Армению в качестве «исторического и доброго соседа», как и Иран. «Но Россия – это страна, которая оккупирует 20% территории Грузии», — подчеркнул посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все участники платформы «3+3» заинтересованы в продолжении совместной работы, добавив, что Москва готова контактировать с Тбилиси в этом формате, если грузинский представитель все-таки приедет на переговоры. «Все страны, включая Россию, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой», — отметила Захарова.