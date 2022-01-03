Андерс Фог Расмуссен: пора разработать план по приему Грузии и Украины в НАТО

«Мы должны положить конец фактическому вето Путина в отношении евроатлантических устремлений Украины и Грузии». Об этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен написал в статье для американского издания Politico. Он отметил, что Кремль получил возможность блокировать интеграцию Тбилиси и Киева в Евроатлантику благодаря разжиганию конфликтов, интенсивность которых он поднимает и опускает в зависимости от своей повестки дня.

«Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пора нам разработать план действий по реализации нашего обещания. Если необходимо, мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 Устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси. Но очевидно, что НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в роли швейцара – Путин».

Говоря о возможности вторжения России в Украину, Расмуссен отметил, что только Путин знает, будет ли война. Но если он это сделает, НАТО должно направить значительную военную помощь Киеву и ввести экономические санкции, которые нанесут вред российской экономике, включая отмену газопровода «Северный поток-2, считает бывший генсек.

«НАТО – мирный альянс. Он не хочет ничего, кроме мирной кооперации с Россией, и пытается вовлечь Москву в дискуссии об архитектуре европейской безопасности. Но поведение Путина делает это сотрудничество сложным».

Андерс Фог Расмуссен считает, что Брюссель ни в коем случае не должен идти на уступки Москвы, потребовавшей письменных гарантий нерасширения НАТО на Восток, а также неразмещения вооружений в странах Восточной Европы. Бывший генсек сравнил Владимира Путина с пожарным, который создает кризисы только для того, чтобы их затем тушить. Угрожая вторжением в Украину, глава Кремля добивается прямого диалога с США и другими западными державами, желая в обмен на мир сохранить влияние над бывшими советскими республиками. «Но НАТО пора признать, что Путин блефует», — подчеркнул Расмуссен.