Из-за сложных метеоусловий на дорогах Грузии введены ограничения

Из-за сложных метеорологических условий на некоторых участках дорог в Грузии введены особые режимы движения.

По данным Департамента автомобильных дорог, в связи с сильным снегопадом и гололеда движение прицепов и полуприцепов участке 138-158 км (Чумателети-Хуневи) трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено.

Аналогичные ограничения действуют на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме без остановок, только через лавино-защитные тоннели. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

Сильный снегопад привел к запрету движения на участке 86-106 км автодороги внутреннего значения Батуми-Ахалцихе. Допустимы только автомобили с высокой проходимостью.

Запрещается движение прицепов, полуприцепов и транспортных средств вместимостью более 30 человек на участке 1-22 км автодороги Алпана-Цагери, а движение других типов транспорта разрешено с использованием цепей противоскольжения. Допускаются автомобили с двумя и более ведущими мостами.

Из-за сильного снегопада движение прицепов запрещено и на участке 39-62 км (перевал Накерала) трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури и на дороге Сачхере-Они.

Также из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и плохой видимости на участке 14-106 км автомобильной дороги внутреннего значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение прицепов и полуприцепов, а на участке 14-40 км разрешено движение только с использованием цепей противоскольжения. Допускаются автомобили с двумя и более ведущими мостами.

Как заявляют в Департаменте автомобильных дорог, в настоящее время на всех участках ведутся работы по очистке. В связи со сложившейся ситуацией ведомство призывает население использовать зимние шины и соблюдать установленные на дорогах режимы.