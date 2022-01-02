Травмы от пиротехники, алкогольная и пищевая интоксикация: итоги Нового года в Грузии

В новогоднюю ночь в Грузии в результате применения пиротехники пострадали 27 человек. Об этом агентству IPN сообщили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи.

По словам структуры, в Тбилиси пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Шесть человек были госпитализированы с травмами разных частей тела. Что касается регионов, то там зарегистрировано 19 случаев травм от пиротехники. 13 пациентов доставлены в больницу.

Кроме того, в масштабах Грузии в этот Новый год был зафиксирован 41 случай пищевого отравления – 12 в Тбилиси (трое госпитализированы) и 29 в регионах (12 человек госпитализированы).

Вместе с тем, зарегистрирован 231 случай алкогольной интоксикации: 97 в Тбилиси (20 пациентов госпитализированы) и 134 в регионах (40 госпитализированы).