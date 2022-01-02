Митрополит Чкондиди госпитализирован после того, как был найден без сознания в келье

Митрополит Чкондидской епархии отец Степане (Калайджишвили) утром 2 января был найден без сознания в собственной келье в церкви в поселке Цагери. Об этом сообщает издание wenews.ge (World Ecclesiastical News – «Мировые церковные новости»). По их данным, митрополит был доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Тбилиси.

В настоящее время состояние здоровье священнослужителя оценивается как стабильное. Как пишет wenews.ge, предположительно, у отца Степане произошел разрыв двенадцатиперстной кишки. Издание распространило фотографию митрополита в больнице.