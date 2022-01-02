Коронавирус в Грузии: статистика 2 января

В Грузии за сутки выявлен 796 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 937 640.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 490;

Аджария – 66;

Имерети – 50;

Шида Картли – 43;

Самегрело – Земо Сванети – 40;

Кахети – 32;

Квемо Картли – 32;

Гурия – 21;

Мцхета-Мтианети – 11;

Самцхе-Джавахети – 7;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 4.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 3 291 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 900 789 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 905 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 23 550 (-2 540). Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 507 человек. В т. н. Covid-гостиницах находятся 814 инфицированных. В карантинных пространствах – 59 человек.

За последние 24 часа был проведен 13 441 тест. В том числе 7 181 исследование на антиген и 6 260 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,92%. Показатель за последние 14 дней – 5,49%.