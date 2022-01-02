В Грузии выявлено 144 случая заражения «Омикроном»

В Грузии по состоянию на 31 декабря лабораторно подтверждено 144 случая заражения коронавирусом штамма «Омикрон». Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.

Ранее глава Центра Амиран Гамкрелидзе заявлял, что из числа еженедельных положительных результатов PCR-тестов на «Омикрон» приходится около 1,1%. Согласно прогнозам эпидемиолога, через 2-3 недели ожидается, что этот штамм станет доминантным в Грузии.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила возникший в ЮАР новый вариант коронавируса вызывающим опасения и присвоила ему название «Омикрон». Эксперты считают, что последняя мутация претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам.