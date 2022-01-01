Сторонники «Нацдвижения» по просьбе Саакашвили прекращают голодовку

Сторонники «Единого национального движения» прекращают голодовку. Поздно вечером 31 декабря в офис партии пришел адвокат Георгий Мшвениерадзе и сообщил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил их отказаться от крайней формы протеста.

Члены и сторонники «Единого национального движения» прекращают голодовку. Поздно вечером 31 декабря в офис партии пришел адвокат Георгий Мшвениерадзе и сообщил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил их отказаться от крайней формы протеста.

«Я пришел сегодня к участникам голодовки, чтобы спросить их о просьбе Михаила Саакашвили прекратить ее, потому что продолжение голодовки с одной стороны значительно ослабит их здоровье, а с другой – если они не прекратят, то Михаил Саакашвили готов сам объявить голодовку в такой форме опротестовать его незаконное заключение в тюрьму», — сказал Мшвениерадзе.

По словам председателя партии Ники Мелия, ЕНД не имеет права позволять Саакашвили возобновить голодовку, поскольку она закончится летальным исходом. «Мы вместе с нашими друзьями решили перейти к следующему этапу борьбы и использовать множество других форм ненасильственного протеста в будущем», — сказала Мелия.

Напомним, на акции протеста 21 декабря перед зданием парламента Грузии по случаю дня рождения Саакашвили была объявлена массовая голодовка. К ней, среди прочего, присоединились лидеры «Нацдвижения» Ника Мелия (председатель), Акакий Минашвили, Георгий Ботковели, Георгий Барамидзе. У центрального офиса ЕНД установили 11 палаток, в которых к концу декабря голодали свыше 150 человек.