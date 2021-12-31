Натия Турнава: в 2021 году в Грузии был двузначный экономический рост

В ноябре 2021 года экономический рост в Грузии составил 12%, что, по словам министра экономики Натии Турнава, обеспечило двузначное число роста ВВП за весь год. Она также заявила, что 2022-й станет для страны годом ускоренного развития – «будет выполнена наша главная задача – борьба с бедностью».

«Сегодня стало известно, что экономический рост в ноябре составил 12%, поэтому уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в 2021 году мы закончим с двузначным экономическим ростом».

Министр подчеркнула, что основным фактором экономического роста является экспорт грузинской продукции, который растет высокими темпами, а также восстановление сферы туризма. По ее словам, положительная динамика наблюдается практически во всех сферах, включая логистику, транспорт, перерабатывающую промышленность, гостиничный бизнес, индустрию гостеприимства и т. д.