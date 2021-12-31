Грузия в 2021 году: лучшие мемы и приколы

2021 год был для Грузии объективно непростым – политический кризис перешел в хроническую форму, муниципальные выборы только усилили поляризацию, а критика со стороны западных партнеров стала беспрецедентной. Не говоря о коронавирусе – все сбились со счета, сколько волн пришлось пережить в этом году. Последнюю неделю 2021-го SOVA публиковала подборки главных событий из мира политики, культуры и спорта, которые запомнились нам. Но завершить серию публикаций мы решили несколькими забавными интернет-мемами и приколами, которые показали: чувство юмора и здоровая ирония могут сделать нашу жизнь ярче и веселее.

Уход Гахария

На фоне политического кризиса в Грузии одним из главных событий, вызвавших взрыв в соцсетях, стало прощальное селфи Георгия Гахария, подавшего в отставку с поста премьер-министра страны. Менее чем за сутки фотография, где политика провожают его уже бывшие коллеги и подчиненные, набрала почти 200 тысяч лайков.

Вместе с тем, селфи Гахария и реакции на него породили целую серию мемов.

Цулукиани и микрофон

Министр культуры Грузии Тея Цулукиани агрессивно отреагировала на вопрос журналистки телеканала Mtavari Arkhi о грубом отношении к женщинам-депутатам в парламенте со стороны членов правящей партии. Она вырвала из рук корреспондента микрофон и отказывалась его возвращать.

После этого журналисты Mtavari Arkhi стали троллить министра культуры и брать у нее комментарии на всякий случай с двумя микрофонами.

Возвращение Миши

Первого октября Михаил Саакашвили пожелал жителям Грузии доброго утра, «восемь лет спустя» из родной страны. Грузинский сегмент интернета бурно отреагировал на новость о возвращении экс-президента, который находился в розыске, и предложил несколько вариантов того, как он мог это сделать.

Успех Цаленджиха

После того, как Цаленджиха стала единственным муниципалитетом в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат, различные международные организации заявили о желании открыть там свои офисы. Не остались в стороне и пользователи сети:

Были также шутки о том, что компания Марка Цукерберка Meta тоже намерена открыть свое представительство в Цаленджихе.

Каха Каладзе призывает на выборы

После выпуска мэром Тбилиси Кахой Каладзе предвыборного ролика, где он говорит: «Покончим с большевизмом раз и навсегда», появились сравнения Каладзе с героями советских агитационных плакатов.

Бера и скандал с аудиозаписями

В марте этого года Бера Иванишвили – сын основателя партии «Грузинская мечта» и миллиардера Бидзины Иванишвили, оказался втянут в скандал с аудиозаписями его телефонных разговоров. Со своими собеседниками, в том числе с нынешним премьером Ираклием Гарибашвили, Бера обсуждал расправы над пользователями соцсетей, оставлявших нелестные комментарии.

После этого известный грузинский бренд презервативов Aiisa сделал мем с Иванишвили-младшим на своей продукции.