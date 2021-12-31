Грузия в 2021-м: самые громкие скандалы года

SOVA продолжает вспоминать главные события 2021 года. В течение последней недели каждый день мы публиковали по две подборки ключевых, знаковых, печальных или забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке – самые громкие скандалы уходящего года.

Карательные операции Беры

Наследник основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили, активно эксплуатирующий образ филантропа, хорошего семьянина и творческой личности, оказался втянут в скандал. Беру обвинили в преследовании лиц, дерзнувших выразить в его адрес критику в соцсетях. Проучить неугодных молодой человек поручал нынешнему премьеру Ираклию Гарибашвили и начальнику Специальной службы государственной охраны Анзору Чубинидзе.

6 марта в эфир оппозиционного телеканала TV Pirveli вышел сюжет о ряде «карательных операций», проведенных высокопоставленными силовиками по заданию Иванишвили-младшего. Жертвами, согласно репортажу, были лица, нелицеприятно отозвавшиеся в адрес «грузинского принца». Журналисты сообщили: анонимный источник принес в редакцию четыре аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Бера раздает указы высокопоставленным чиновникам. Причем, делает это якобы с согласия отца.

В «Грузинской мечте» стали настаивать на том, что аудиозаписи смонтированы. Более того, заявили, что телефонные разговоры имели место до прихода партии и ее лидера к власти. Впрочем, сам Бера Иванишвили признался: и сегодня он непременно спросит ответ с человека, «который оскорбит его семью и мать».

«Ночь Познера»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер решил вместе с 40 друзьями отпраздновать свой 87 день рождения в Грузии, где ранее уже не раз праздновал юбилеи. Но торжество было омрачено стихийной акцией протеста грузинских гражданских активистов. В результате продолжать празднование Познеру и его друзьям пришлось на борту чартерного рейса – гости спешно покинули Тбилиси.

Недовольство населения вызвало то, что Познеру, которого в Грузии считают российским пропагандистом, вообще позволили въехать в страну. Кроме того, гнев вызвал тот факт, что делегация российских гостей беспрепятственно передвигалась по городу во время действия комендантского часа. В то время как в стране действовал локдаун, были закрыты рестораны и бары, запрещены массовые мероприятия, Познеру с его друзьями устроили ужин на 40 человек в отеле.

Очень скоро у стен отеля началась стихийная акция протеста. Ее участники свистели, кричали и барабанили по металлическим поверхностям. В какой-то момент активистам даже удалось обесточить гостиницу, и тогда участники застолья продолжили вечер при свечах.

Пансионат Ниноцминда

В 2021 году разгорелся скандал вокруг детского пансионата в городе Ниноцминда, находящегося в подчинении Грузинской православной церкви. В апреле представителей аппарата Народного защитника Грузии не пустили в приют для сирот, беспризорных детей и детей без попечения. Епископ Спиридон принял такое решение, поскольку, по его словам, представители Омбудсмена требуют легализации однополых браков, а он не может «отдать своих детей на их растерзание».

При этом аппарат Народного защитника давно заявлял о нарушениях прав детей в интернате. Проведенный в 2015 году мониторинг выявил факты насилия и физических наказаний несовершеннолетних. В СМИ стали появляться свидетельства выпускников пансионата, рассказывающих журналистам о преступлениях в учреждении.

Правозащитная организация «Партнерство за права человека» обратилась в Тбилисский городской суд с требованием обеспечить доступ и возможности проведения мониторинга в пансионате всеми соответствующими службами. Но суд просьбу отклонил. Проверить информацию о жестоком обращении с детьми власти Грузии призвала и ООН.

После этого суд постановил экстренно вывезти всех несовершеннолетних из пансионата. Кроме того, после скандала у школы-интерната появился новый руководитель, а войти в учреждение, наконец, удалось Омбудсмену Нино Ломджария.

Беспорядки 5-6 июля

5 июля в Тбилиси должно было состояться шествие «Марш достоинства» (Tbilisi Pride) в поддержку ЛГБТ-сообщества. Но из-за угроз консервативных и радикальных групп мероприятие было отменено: организаторы заявили, что правоохранители не способны обеспечить безопасность участников демонстрации.

С самого утра ультраконсервативные активисты стали собираться на разных локациях в центре Тбилиси. Они ворвались в офис общественного движения «Позор!» и офис Tbilisi Pride. Кадры с «взятием» балкона здания облетели соцсети. На них молодые люди лезут на второй этаж, чтобы сорвать радужный флаг и водрузить флаг Грузии.

Несмотря на то, что адресатами агрессии были представители ЛГБТ-сообщества, свой гнев радикалы направили на журналистов. В результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Среди них – Лексо Лашкарава – оператор TV Pirveli, скончавшийся через несколько дней.

Во время беспорядков 5-6 июля члены ультраправых и прокремлевских групп не только избивали журналистов, но и дважды сорвали флаг Евросоюза, установленный перед зданием парламента Грузии.

Прослушка СГБ

В сентябре грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. В течение долгих лет эта информация, по одной из версий, собиралась сотрудниками Службы государственной безопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовенства, журналистов и дипломатов. В частности, послов Евросоюза, Германии, Израиля, а также сотрудников посольства США в Тбилиси. Акредитованные в Грузии дипломаты выразили глубокую озабоченность в связи с появившейся информацией, заявив, что это может быть нарушением Венской конвенции.

Сотни файлов демонстрируют, что СГБ Грузии предположительно скрупулезно отслеживало частную жизнь как священнослужителей, так и связанных с ними мирян. Слитая в сеть информация была рассортирована. Файлы были разбиты на множество категорий, среди которых «Прелюбодеи», «Связи с нацами» (имеется в виду «Единое национальное движение» — прим. ред), «Компроматы», «ЛГБТ-организации», «Криминал и наркомания», «Российское влияние», «Агенты КГБ» и пр.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тогда объяснил – спецслужбы ведут прослушку граждан, однако, исключительно в рамках закона. Что касается просочившихся в сеть файлов, глава правительства назвал их сфабрикованными.

Тея Цулукиани и ее скандалы

В феврале депутат от партии «Грузинская мечта», юрист по образованию Тея Цулукиани оказалась под огнем критики из-за разглашения персональной информации. В ходе заседания парламента экс-министр юстиции в микрофон дважды зачитала номер телефона гендиректора оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi. Выступление Цулукиани вызвало возмущение оппозиции и неправительственных организаций. Депутата и председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре обвинили в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Грузии: посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные

Спустя примерно месяц, в марте, Тея Цулукиани вступила в должность министра культуры, спорта и молодежи Грузии. Это решение представители сферы культуры восприняли неоднозначно. Едва придя в Минкульт, Цулукиани стала устанавливать свои порядки. Кроме того, она запомнилась поступками, не соответствующими ее статусу.

В частности, на открытии реабилитированного театра в Сенаки чиновница вырвала из рук корреспондента Mtavari Arkhi микрофон из-за непонравившегося вопроса. Министр культуры отказывалась его возвращать, тем самым, препятствуя работе журналиста.

Взяв микрофон в руки и глядя в камеру, Цулукиани заявила, что теперь – она журналист. Министр поблагодарила основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, а затем попросила корреспондента Mtavari Arkhi тоже восхвалить неформального лидера страны. Кроме того, она в насмешливом тоне попросила собравшуюся публику поаплодировать журналистке, которая, по мнению министра, теперь потеряет работу. Спустя три месяца Тея Цулукиани вернула микрофон в прямом эфире.

Между тем, с момента назначения Цулукиани новая культурная политика властей Грузии напоролась на мощный протест представителей этой сферы. Ежегодный литературный конкурс Litera был отменен из-за инициативы министра. Критики Цулукиани обвинили ее в попытке вмешаться в творческий процесс и ввести цензуру.

Премия Litera была учреждена в 2015 году именно Минкультом и Домом писателей. Но в этом году в жюри впервые появился человек, назначенный властями. Никаких консультаций с Домом писателей на этот счет не было, поэтому назначение стало настоящим сюрпризом. В результате авторы, чьи работы попали лонг-лист, один за другим стали снимать свои произведения с конкурса. Сработал принцип домино, задевший даже членов жюри.