Саакашвили поздравил всех с Новым годом и впервые показал фото своей дочери

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили распространил предновогоднее обращение, в котором, кроме прочего, впервые рассказал о своей младшей дочери. «В 2022 году мы обязательно должны все изменить так, чтобы наши дети стали веселее и счастливее!», — написал политик на своей страничке в соцсети Facebook.

Саакашвили, «физический слабый, но морально бодрый», поприветствовал всех из руставской тюрьмы. По словам экс-президента, это первый Новый год, который он встречает за решеткой, но он постаралась не терять оптимизма и найти в нем долю доброты.

«Это и первый год, когда с экранов телевизоров вместе со своей мамочкой со сцены нас приветствует самая маленькая участница новогоднего концерта Mtavari Arkhi – Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка и мой младший ребенок, я рад, что мне представилась такая возможность, и мой Новый год отличается от других не тюремными стенами, а теледебютом моей любимой девочки».

Третий президент поздравил с наступающим годом «всех без исключения», отметив, что этот праздник дает возможность оставить в прошлом вражду, распри и противостояния – «то, что разрушает страну изнутри и снаружи», и появляется новый шанс измениться, стать лучше, быть добрее.

Отметим, что в прошлом Саакашвили не рассказывал о своей дочери от певицы Софо Нижарадзе. Долгое время отцовство ребенка скрывала и сама Нижарадзе. Но после возвращения экс-президента в Грузию и его ареста певица подтвердила, что родила дочь именно от него.