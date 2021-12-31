Украинский адвокат Саакашвили: это фармакологическая пытка

Украинский адвокат Михаила Саакашвили Евгений Грушовец заявил, что его подзащитного из Горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму переводили под действием сильных успокоительных препаратов. Именно поэтому к нему не допускали Омбудсмена, врачей, адвокатов и консулов, уверен Грушовец.
«Фармакологическая пытка – это использование психотропных веществ или других наркотики для наказания или получения информации от человека. Цель состоит в том, чтобы заставить подчиняться, вызывая дистресс, который может принимать форму боли, беспокойства, психологического расстройства, иммобилизации или дезориентации. Википедия», — написал на своей страничке в соцсети Facebook адвокат.
Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что возмущена новостью о возвращении Саакашвили в тюрьму: «Впечатляет цинизм, каким способом это было сделано. Больного Михаила против его воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов», — отметила украинский Омбудсмен.
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Напомним, в ночь на 30 декабря Михаил Саакашвили был переведен из Горийского госпиталя в руставскую тюрьму №12. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе Грузии, это произошло при полном соблюдении требований закона. Сторонники экс-президента, при этом, утверждают, что состояние его здоровья остается критическим и он по-прежнему нуждается в продолжении реабилитации после голодовки.
Отметим также, что 27 декабря Саакашвили был выписан из больницы, однако при попытке его перевода в исправительное учреждение оказал сопротивление. Как заявили тогда в Пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.