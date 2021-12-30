В новогоднюю ночь транспорт в Тбилиси будет работать допоздна и бесплатно

31 декабря желающих посетить запланированное в столице новогоднее мероприятие городской транспорт (автобусы, метро и канатная дорога Рике-Нарикала) будет обслуживать допоздна и бесплатно. Об этом сообщили в мэрии Тбилиси, передает Общественный вещатель.

С 23:00 до 03:00 автобусы будут курсировать между центральными районами города и станциями метро, ​​после чего пассажиры смогут добраться до места назначения с помощью метрополитена.

В новогоднюю ночь будут работать следующие автобусы: N1, N2, N3, N6, N7, N11 (до метро Дидубе), N12, N14, N17, N18, N20, N22, N25, N27, N28, N30, N31, N36, N39, N40, N41, N42, N43, N45, N46, N47, N49, N52, N53, N56, N60, N62, N68, N70, N71, N72, N73, N77, N78, N79, N80, N84, N87, N90, N91, N95, N99, N106, N108, N110, N121, N122 (до метро «Авлабари»), N150, N321, N330, N332, N334, N339, N343, N344, N346, N363, N377 и N383.

Что касается 6 января, в канун Рождества тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров с 00:00 до 03:00. Проезд также будет бесплатным.