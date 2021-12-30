Пенитенциарная служба: перевод Саакашвили в тюрьму проводился в соответствии с законом

Специальная пенитенциарная служба Грузии прокомментировала перевод бывшего президента страны Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму. В ведомстве заявили, что этапирование проводилось в полном соответствии с законодательством.

«Осужденный Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12. В связи с высоким общественным интересом поясняем, что 30 декабря этого года осужденный / обвиняемый Михаил Саакашвили при полном соблюдении требований закона был переведен из военного госпиталя им. Георгия Абрамишвили министерства обороны в 12-е пенитенциарное учреждение».

Напомним, ранее адвокаты экс-президента заявили, что тот был ночью тайно переведен в руставскую тюрьму. Сторонники Саакашвили, при этом, утверждают, что состояние его здоровья остается критическим и он по-прежнему нуждается в продолжении реабилитации после голодовки.

Отметим также, что 27 декабря Саакашвили был выписан из больницы, однако при попытке его перевода в исправительное учреждение оказал сопротивление. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.

По словам самого Саакашвили, у него случился «абсолютный гипертонический криз»: «Такого давления и пульса у меня еще никогда не было». Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». Как отметил Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.