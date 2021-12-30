Омбудсмен Украины назвала циничным возвращение Саакашвили в тюрьму

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что возмущена новостью о переводе Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook, отметив в публикации Совет Европы, ОБСЕ, ООН и их структуры, занимающиеся защитой прав человека.

«Впечатляет цинизм, каким способом это было сделано. Больного Михаила против его воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов. Состояние его здоровья критическое и вызывает беспокойство: после трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, за несколько дней до этого он не вставал с кровати. В полном объеме необходимой медицинской помощи ему так и не оказали и не назначили нового врача, а решение о стратегии лечения утвердили врачи разных профилей».

По словам Денисовой, возвращение Саакашвили в таком состоянии и неоказание ему помощи нарушают положения Европейской конвенции по защите прав человека и других международных документов.

«Подобные действия властей Грузии оцениваются как пытка и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь».

Омбудсмен Украины обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой навестить политика в тюрьме с целью проверки соблюдения его прав и свобод. Она также попросила посла Украины в Тбилиси обеспечить оказание консульской помощи Саакашвили. Кроме того, призвала иностранные государства и международные организации осудить действия должностных лиц Грузии.

Напомним, в ночь на 30 декабря Михаил Саакашвили был переведен из Горийского госпиталя в руставскую тюрьму №12. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе Грузии, это произошло при полном соблюдении требований закона. Сторонники экс-президента, при этом, утверждают, что состояние его здоровья остается критическим и он по-прежнему нуждается в продолжении реабилитации после голодовки.

Отметим также, что 27 декабря Саакашвили был выписан из больницы, однако при попытке его перевода в исправительное учреждение оказал сопротивление. Как заявили тогда в Пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.