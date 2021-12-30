Мелия: перевод Саакашвили из больницы в тюрьму планировался в России

Переводы Михаила Саакашвили из тюрьмы в тюрьму и из госпиталя в тюрьму планируются в России. Об этом заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, назвав произошедшее «похищением».

По словам оппозиционера, власти Грузии хотели выкрасть Саакашвили из военного госпиталя в Гори еще несколько дней назад, но тогда не стали этого делать, испугавшись, что он умрет у них на руках.

«Я уверен, что ни Бидзина Иванишвили, ни Ираклий Гарибашвили не принимали такого решения. Это решение было принято в другом месте», — сказал Мелия, пояснив, что «от начала и до конца в этом процессе задействованы спецслужбы Российской Федерации».

Напомним, в ночь на 30 декабря Михаил Саакашвили был переведен из Горийского госпиталя в руставскую тюрьму №12. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе Грузии, это произошло при полном соблюдении требований закона. Сторонники экс-президента, при этом, утверждают, что состояние его здоровья остается критическим и он по-прежнему нуждается в продолжении реабилитации после голодовки.

Отметим также, что 27 декабря Саакашвили был выписан из больницы, однако при попытке его перевода в исправительное учреждение оказал сопротивление. Как заявили тогда в Пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.

По словам самого Саакашвили, у него случился «абсолютный гипертонический криз»: «Такого давления и пульса у меня еще никогда не было». Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». Как отметил Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.