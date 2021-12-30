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Коронавирус в Грузии: статистика 30 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 2 097 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 932 641.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 887;
  • Имерети – 309;
  • Аджария – 222;
  • Самегрело – Земо Сванети – 140;
  • Кахети –135;
  • Квемо Картли – 114;
  • Шида Картли – 97;
  • Гурия – 92;
  • Мцхета-Мтианети – 49;
  • Самцхе-Джавахети – 30;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 22.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 2 331 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 893 064 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 51 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 758 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 25 793 (-285). В тяжелом состоянии находятся 1 211 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 287 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 712 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 873 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 42 человека;
  • Проходят лечение на дому – 20 208 человек;
  • На самоизоляции находятся – 29 997 человек.

За последние 24 часа был проведен 39 036 тестов. В том числе 23 112 исследований на антиген и 15 924 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,37%. Показатель за последние 14 дней – 5,57%.

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