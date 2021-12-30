Двое граждан Грузии, похищенных российскими военными, свободны

Двое граждан Грузии, незаконно задержанных российскими военными в районе села Гремисхеви (Душетский муниципалитет) недалеко от линии оккупации Южной Осетии, свободны. По данным Службы государственной безопасности, настоящее время они находятся на территории, подконтрольной официальному Тбилиси.

Как заявляют в СГБ, сразу после похищения власти активизировали «горячую линию», действующую при Миссии наблюдателей Евросоюза, а также задействовал другие механизмы для скорейшего освобождения граждан. О происходящем были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе и международные партнеры Грузии.

Полную ответственность за ситуацию в районе линии оккупации Служба госбезопасности возлагает на Россию, осуществляющую в регионе деструктивные действия.