Адвокат: Саакашвили перевели из больницы в тюрьму

По словам адвоката Михаила Саакашвили Шоты Тутберидзе, экс-президент переведен из Горийского военного госпиталя в исправительное учреждение №12 в Рустави. Защитник интересов политика заявил, что у него не было никакой информации о готовящемся возвращении Саакашвили в тюрьму.

«Они пробрались ночью и просто выкрали больного из госпиталя. Источником информации для нас были те же, кто и для вас – местные жители. До сих пор неизвестно, куда его перевели, но да, вероятно, это руставская тюрьма», — сказал Тутберидзе.

Напомним, 27 декабря Михаил Саакашвили был выписан из больницы, однако при попытке его перевода в исправительное учреждение оказал сопротивление. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.

По словам самого Саакашвили, у него случился «абсолютный гипертонический криз»: «Такого давления и пульса у меня еще никогда не было». Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». Как отметил Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.