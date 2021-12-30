Грузия в 2021-м: спортивные достижения года

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы публикуем по две подборки ключевых, знаковых, печальных или забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке – достижения грузинских спортсменов в 2021 году.

Успех сборной на Олимпиаде

На Летних Олимпийских играх-2020/2021 в Токио Грузия завоевала рекордное количество медалей с начала обретения страной независимости – восемь.

Два золота сборной принесли Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе. Дзюдоист Бекаури, выступавший в категории 90 кг, в финале победил немца Эдуарда Триппеля. В карьере 21-летнего спортсменан это стало первым олимпийским золотом. Для тяжелоатлета Талахадзе (+109 кг) это была не первая медаль, но на Играх в Токио он не только завоевал золото, но и установил мировой рекорд – поднял 223 кг в рывке.

Кстати, накануне Нового года Национальный олимпийский комитет Грузии признал Бекаури и Талахадзе спортсменами года.

Что касается серебряных медалей Олимпиады в Токио, их завоевали дзюдоисты Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Гурам Тушишвили, а также борец в греко-римском стиле Якоб Каджая и борец вольного стиля Гено Петриашвили.

Бронзу стране принес тяжелоатлет Антон Плесной, участвовавший в Олимпийских играх под флагом Грузии.

Рекорды Лаши Талахадзе

В 2021 году Лаша Талахадзе, известный как сильнейший тяжелоатлет планеты, установил несколько мировых рекордов, последовательно обновляя собственные достижения.

В апреле Талахадзе завоевал золото в супертяжелой весовой категории на Чемпионате Европы, который проходил в Москве, и установил новый мировой рекорд. А уже в августе завоевал золото Летней Олимпиады, улучшим свой показатель.

В декабре на Чемпионате мира в Ташкенте Талахадзе вновь завоевал золотую медаль и установил очередной мировой рекорд. Он поднял 210/218/225 кг на первенстве по тяжелой атлетике, улучшив свой же рекорд на 2 кг.

Николоз Басилашвили

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в марте 2021 года обыграл легенду мирового тенниса, 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Четвертьфинальный матч турнира ATP состоялся в Дохе (Катар). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой грузинского спортсмена со счетом 3:6, 6:1, 7:5.

Затем, в мае, теннисист стал победителем турнира ATP-250 в Мюнхене. В финальном поединке Басилашвили обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 28 минут.

А уже в июне 31-я ракетка мира преодолел первый круг Открытого чемпионата Франции – «Ролан Гаррос». Грузинский спортсмен встретился с сербом Душаном Лайовичем и обыграл его в четырех сетах со счетом 6:4, 6:3, 0:6, 6:2.

В октябре стало известно, что Николоз Басилашвили стал финалистом турнира серии «Мастерс», проходившем в американском Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:5), 6:3 спортсмен одержал победу над соперником из США Тейлором Фритцем. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Хвича Кварацхелия

Футболист национальной сборной Грузии и полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия второй год подряд признан лучшим футболистом Грузии. В борьбе за награду Кварацхелия обошел защитника Гурама Кашия («Слован», Словения) и голкипера Георгия Лория, выступающего за кипрский «Анортосис».

Кроме того, в октябре британский журнал World Soccer представил список из 500 действующих футболистов, которых считает самыми значимыми в мире на данный момент. Среди них оказался и Кварацхелия.

Ранее Хвича стал самым просматриваемым игроком на сайте Transfermarkt.com. СМИ утверждали, что грузинским футболистом заинтересовались «Милан», «Ювентус», «Боруссия» и «Ливерпуль». Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский говорил, что игрок, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат.

Хвича Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии 7 июня 2019 года в отборочном матче Чемпионата Европы 2020 против сборной Гибралтара. В центре внимания европейской прессы 20-летний футболист оказался после того, как в матче со сборной Испании 28 марта забил гол за национальную сборную.

Зураб Датунашвили

В апреле этого года грузинский борец Зураб Датунашвили (греко-римская борьба), выступающий под флагом Сербии, стал победителем Чемпионата Европы в весовой категории 87 кг. А на Олимпийских играх в Токио в августе Датунашвили завоевал для Сербии бронзовую медаль.

В октябре грузинский борец стал Чемпионом мира на турнире, проходившем в Норвегии. Он одержал убедительную победу над соперником из Беларуси со счетом 9:1. Свою победу Зураб Датунашвили посвятил третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, выложив фотографию в футболке с надписью «Free Saakashvili».

Борец стал выступать от имени Сербии в 2020 году. Этому предшествовал конфликт с президентом Федерации борьбы Грузии Гегой Гегешидзе. На одном из состязаний тот ударил борца неизвестным предметом по лицу.

Триумф на Чемпионате Европы

В 2021 году сборная Грузии по тяжелой атлетике завоевала 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль на Чемпионате Европы в Москве. Кроме того, грузинские спортсмены установили несколько рекордов, в том числе мировой.

В частности, Лаша Талахадзе взял 3 золота и обновил рекорды мира и Европы. В весовой категории свыше 109 кг по сумме упражнений он показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). 27-летний спортсмен стал пятикратным чемпионом Европы, двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.

Три золотых медали Грузии принес также Антон Плесной. В категории 96 кг он поднял в рывке 180 кг, в толчке 213 кг, а в сумме – 393 кг. По одному золоту также завоевали Реваз Давитадзе (203 кг) и Анастасия Готфрид (111 кг).

Серебряные медали грузинской сборной принесли Реваз Давитидзе и Шота Мишвелидзе, а бронзу – Гоча Чхеидзе.