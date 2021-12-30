Грузия в 2021-м: главные геополитические события года

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы публикуем по две подборки ключевых, знаковых, печальных или забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке – геополитические события, в которые оказалась вовлечена Грузия или которые повлияли на нее.

Формат «3+3»

В 2021 году в Грузии неоднократно приходилось возвращаться к обсуждению предложенной президентом Турции Реджепом Эрдоганом региональной платформы «3+3». Этот консультативный формат призван объединить страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три региональные державы – Россию, Турцию и Иран. Но дебютная встреча в Москве собрала представителей лишь пяти стран – Грузия новый переговорный формат не поддержала.

В Тбилиси неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в одном геополитическом проекте вместе с Россией – страной-оккупантом. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Давид Залкалиани подчеркнул, что присоединение Тбилиси к «3+3» попросту невозможно. По его словам, цель Грузии – вовлечь в текущие региональные проекты западных партнеров, чтобы не осталось пустого места для России. Ведь один из аргументов критиков инициативы Москвы и Анкары – она ставит целью вытеснить с Южного Кавказа США и Евросоюз.

Несмотря на категоричный отказ Грузии от участия в активно продвигаемом Кремлем интеграционном проекте, российская сторона заявила – «дверь» для Грузии остается открытой.

Желание Москвы привлечь соседа к участию в платформе настолько велико, что, даже несмотря на официальный отказ Тбилиси, в комнате переговоров был установлен флаг Грузии. Наблюдатели сочли это решение организаторов как грубое нарушение протокола.

Ультиматум России: нерасширение НАТО

Впервые со времен завершения «холодной войны» Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных систем вооружений у ее западных границ. МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, заявив, что в коренных интересах Европы – официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО».

На Западе все дали понять, что требования Москвы – невыполнимы. Решение о том, кто вступит в НАТО, принимают лишь члены альянса и страна-заявитель. Владимир Путин, однако, продолжил настаивать на предоставлении ему письменных правовых долгосрочных гарантий.

В Киеве и Тбилиси считают, что требования Москвы, в первую очередь, нарушают их суверенные права. Переговоры о членстве Грузии и Украины в альянсе не могут проходить за их спинами.

Грузия-Запад: усиление критики США и ЕС

О санкциях против руководства Грузии за откат от демократии впервые заговорили не в 2021 году, но именно в этом году на Западе стали обсуждать возможность применения конкретных финансовых рычагов. «Грузинская мечта» решила пойти на опережение, заявив об отказе от очередного транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 млн евро. Но в Брюсселе дали понять, что это не решение премьера Ираклия Гарибашвили, поскольку именно ЕС не выделяет транш. В Евросоюзе и до того напрямую предупреждали власти Грузии, что отказ от реформ и нарушение «Соглашения Мишеля» отразится на выделении денег.

«Грузинская мечта» не только несколько раз нарушила указанное соглашение, подписанное при посредничестве президента Европейского совета, но и попросту вышла из сделки. На Западе это было воспринято как своего рода демарш.

В Тбилиси, однако, любую критику списывали либо на ангажированность отдельных западных политиков, либо на их плохую информированность о событиях в Грузии. К примеру, когда в апреле группа депутатов Европарламента предостерегла Тбилиси, что от исхода политического кризиса зависит будущее отношений с ЕС, в правящей партии сказали: это всего лишь мнение семи человек. Хотя эти семь человек – ведущие европарламентарии, курирующие события в Грузии и регионе.