Парламент Грузии избрал новым спикером Шалву Папуашвили

Парламент Грузии избрал нового спикера. Кандидатуру члена правящей партии «Грузинская мечта» Шалвы Папуашвили поддержали 88 депутатов, против выступил только один. Для избрания было необходимо 76 голосов.

До начала процедуры голосования Папуашвили обратился к коллегам с речью, в которой, кроме прочего, ответил на критику оппонентов:

«Если вы называете принципиальность жесткостью, да, я, наверное, жесткий. Если вы называете жесткостью то, что я говорю правду, в которую верю, да, возможно, я бываю жестким. Но во всем этом я искренен и считаю, что самое главное, чтобы человек был искренен в своих словах и поступках», — сказал Папуашвили.

В своем выступлении депутат пообещал сделать все возможное, чтобы достойно служить стране и народу: «Спасибо парламентскому большинству за выдвижение меня на должность председателя парламента и за выраженное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой».

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что благодаря своему образованию, опыту, профессионализму и личным качествам Папуашвили на посту спикера украсил бы парламент любой страны. Он назвал коллегу очень порядочным, справедливым и принципиальным человеком, выразив уверенность, что новый спикер будет достойно руководить работой законодательного органа Грузии.

Напомним, Шалва Папуашвили – третий по счету председатель парламента 10-го созыва. Должность спикера стала вакантной после того, как 24 декабря о своей отставке заявил Каха Кучава. Сам Кучава провел в должности председателя девять месяцев, сменив на этом посту Арчила Талаквадзе, который, в свою очередь, руководил парламентом 10-го созыва лишь около четырех месяцев. До того, с ноября 2019 года, Талаквадзе был спикером парламента 9-го созыва.

Что касается Шалвы Папуашвили, ему 45 лет. Он окончил Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили в 1998 году по специальности «Международное право», а в 1999-м получил степень в области европейского частного права в Саарском университете. В 2021 году Папуашвили избран председателем парламентского комитета по образованию и науке. Кроме того, с 2020 года он является членом комитета европейской интеграции.