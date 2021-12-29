Москва: запрет на авиасообщение с Грузией отменят, когда появятся предпосылки

Запрет российским авиакомпаниям летать в Грузию отменят, когда для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе связанные с эпидситуацией. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В условиях продолжающейся пандемии Covid-19 при решении вопросов возобновления авиасообщения с отдельными иностранными государствами мы ориентируемся прежде всего на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране, а также рекомендации профильного ведомства – Роспотребнадзора», — сказал он.

Руденко, при этом, добавил, что в случае с Грузией следует учитывать еще и политические факторы. Но запрет на авиасообщение носит временный характер и может быть отменен, что известно грузинской стороне, добавил он.

«Напомню, введенный в июле 2019 года… запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами. Носит она временный характер и будет отменена, как только для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе эпидемиологическая. Они хорошо известны грузинской стороне, так что нет необходимости их повторять».

Как запрещали полеты

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились после появления Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии. 20 июня депутат Госдумы на правах председателя Межпарламентской ассамблеи православия открыл заседание организации, проходившее в Тбилиси. После перерыва грузинские оппозиционные депутаты не позволили Гаврилову вернуться на трибуну, сорвав ассамблею.

Позднее на улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих. Они выступили как с критикой власти, так и с критикой России как страны-оккупанта. Впоследствии в Кремле эти акции назвали «русофобской провокацией» и объявили о запрете на выполнение прямых авиарейсов между двумя странами.

10 октября грузинская авиакомпания Georgian Airways заявила, что потребует 25 млн долларов от российского Министерства транспорта в Европейском суде. Компания называет действия Минтранса России относительно запрета полетов Georgian Airways незаконными, так как в указе президента России от 21 июня говорилось о запрете полетов только российским авиакомпаниям.

Между тем, 15 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России появилось сообщение о том, что Росавиация разрешает S7 Airlines летать в Кутаиси. В самой авиакомпании заявили, что наличие допуска не дает им права выполнять рейсы в условиях действующего запрета.