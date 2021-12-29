МИД РФ: вступление Грузии в НАТО – «красная линия» для России

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что возможное размещение в Грузии ударных систем НАТО создает угрозу РФ и ее союзникам. При этом Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Тбилиси, заверил он.

«Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее другой замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва требует от Брюсселя официально отозвать решение о том, что Грузия и Украина в будущем смогут вступить в НАТО. По его словам, позиция России такова, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса в принципе невозможно.

При этом министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности. В тексте, кроме прочего, говорилось о необходимости отозвать решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о том, что двери альянса открыты для Тбилиси и Киева. На всех последующих саммитах члены евроатлантического блока заявляли, что это решение остается в силе.

В Тбилиси, Киеве и Брюсселе такие требования назвали недопустимыми. Вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО не может зависеть от третьей страны, подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг, а также официальные Тбилиси и Киев.