Коронавирус в Грузии: статистика 29 декабря

В Грузии за сутки выявлен 2 514 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 930 544-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 226;

Имерети – 304;

Аджария – 232;

Самегрело – Земо Сванети – 148;

Кахети –134;

Квемо Картли – 119;

Гурия – 114;

Шида Картли – 108;

Мцхета-Мтианети – 62;

Самцхе-Джавахети – 46;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 711 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 890 733 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 61 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 707 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 078 (-258). В тяжелом состоянии находится 1 231 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 296 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 794 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 858 человек;

В карантинных пространствах находятся – 42 человека;

Проходят лечение на дому – 20 426 человек;

На самоизоляции находятся – 31 241 человек.

За последние 24 часа был проведен 46 059 тестов. В том числе 26 700 исследований на антиген и 19 359 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,46%. Показатель за последние 14 дней – 5,65%.