Ресторанам Грузии разрешили новогодние мероприятия, если у всех будет «зеленый» статус

Гостиницы и рестораны Грузии получили разрешение на проведение новогодних мероприятий в период с 31 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Однако это касается только тех заведений, где все сотрудники и гости имеют «зеленый» статус, передает Общественный вещатель.

Это первый прецедент, когда учреждение в случае «зеленого» статуса сотрудников освобождается от действующих ограничений.

Напоминаем, что с 1 декабря в Грузии вошла в силу система Covid-паспортов. Действие «зеленого» статуса распространяется только на потребителей.