Омбудсмен Грузии призвала президента наложить вето на закон о Службе госинспектора

Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что президент страны Саломе Зурабишвили должна наложить вето на закон, предусматривающий ликвидацию Службы государственного инспектора. При этом Омбудсмен ожидает, что правящей партии удастся преодолеть вето.

Ломджария также отметила, что есть второй способ сорвать планы «Грузинской мечты» – обжаловать закон в Конституционном суде. Но и в этом случае надежды на успех не будет, поскольку власти контролируют суд. «Практика свидетельствуют, что по политическим вопросам принимаются политические решения», — сказал Народный защитник.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала недопустимым поспешное упразднение Службы госинспектора. Она отметила, что в условиях, когда страна переживает глубокую поляризацию, такие действия лишь усугубляют положение.