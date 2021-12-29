Грузия в 2021 году: протесты

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы публикуем по две подборки ключевых, знаковых, печальных или забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке – акции протеста, запомнившиеся в 2021 году.

Протесты против «Намахвани»

Больше семи месяцев в Грузии продолжались акции против строительства «Намахванской ГЭС». И несмотря на такой долгий срок, протест не только не сдувался, но и набирал силу. Небольшой группе активистов из ущелья реки Риони удалось мобилизовать огромную армию противников гидроэлектростанции.

«Намахвани-ГЭС» – крупнейший энергетический проект со времен обретения Грузией независимости. Его стоимость – 800 млн долларов. Однако местные жители, гражданские активисты и экологи сочли проект антигосударственным, а договор с турецкой компанией ENKA, которой предстояло построить гидроэлектростанцию, – противоречащим национальным интересам.

Лидер движения 28-летний Варлам Голетиани превратился в икону протеста. Он и другие защитники ущелья Риони старались не делать националистических заявлений, но протест привлек к себе массы идейных ультраправых, реакционеров и представителей националистически-религиозно-патриотических движений. В результате противников строительства «Намахвани-ГЭС» стали обвинять не только в нетерпимости, но и в проведении интересов внешних сил.

Тем не менее, «Защитники ущелья реки Риони» добились своего: компания ENKA расторгла контракт с правительством Грузии.

Акции сторонников «Нацдвижения» + голодовка

С 1 октября, когда третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан после возвращения на родину, протестное движение в стране по форме рассредоточилось на уличные митинги, оригинальные перформансы и частные акты сопротивления.

14 октября на Площади Свободы в центре Тбилиси прошла масштабная в поддержку Саакашвили. Собравшиеся (по оценке оппозиции – десятки тысяч человек), требовали от властей освобождения Миши и отставки правительства. Уже 6 ноября, когда второй тур был проигран, эти же люди уже у Руставской тюрьмы, просили перевести экс-президента на лечение в гражданскую клинику. Тогда в знак солидарности с Саакашвили голодовку объявили порядка 30-ти человек. Среди них – депутат Элене Хоштария. Она голодала в здании парламента 17 дней, и прекратила протест только после перевода Саакашвили в больницу.

В целом с момента возвращения экс-президента на родину в Грузии прошли десятки акций, кочующих из города в город, массовые шествия и протестные автопробеги.

На акции 21 декабря перед зданием парламента по случаю дня рождения Михаила Саакашвили, была объявлена массовая голодовка. К ней, среди прочего, присоединились лидеры «Нацдвижения» Ника Мелия (председатель), Акакий Минашвили, Георгий Ботковели, Георгий Барамидзе. У центрального офиса «Единого национального движения» установили 11 палаток, в которых по сей день находятся люди, отказывающиеся от приема пищи. В настоящее время в голодовке участвуют свыше 150 человек. Главное их требование – освобождение Саакашвили.

Акции сторонников «Грузинской мечты»

После того, как оппозиционное «Единое национальное движение» 14 октября собрало на Площади Свободы несколько десятков тысяч своих сторонников, «Грузинская мечта» на том же месте собрала своих. В акции, которую правящая партия решила провести перед вторым туром муниципальных выборов, по данным властей, участвовали около 70 тысяч человек. Такую масштабную акцию «Грузинская мечта» проводила только в 2012-м – перед победой на парламентских выборах.

В связи с митингом центральные проспекты Тбилиси были перекрыты. Кроме того, полиция освободила все автомобильные стоянки и парковочные места, перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями.

Оппозиционные СМИ сообщили, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в проправительственной акции, получали по 50 лари (около 15 долларов). Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе подтвердил, что за участие в акции «Грузинской мечты» гражданам платят, но подчеркнул, что речь идет о деньгах на еду.

Акции антиваксеров

В условиях пандемии коронавируса к числу тех, кто говорит об ущемлении своих прав, добавились противники вакцинации. В Грузии это движение особенно активировалось после наступления новой эры – эры QR-кодов. С момента введения «зеленых паспортов» на улицы Тбилиси с требованием отменить новые регуляции выходили тысячи человек. Антиваксеры расценили новые регуляции как введение сегрегации. И уличными протестами не ограничились: они подали четыре иска в суд, в том числе один – в Конституционный. Также внесли петицию в парламент.

Организатором акции выступил лидер созданного в апреле 2018 года общественного движения «Нация и государство» Звиад Томарадзе. Он известен как автор ряда спорных документов, претендующих на статус закона. При этом Томарадзе активно сотрудничает с главными проводниками российской «мягкой силы» в Грузии и ультраправыми. На авансцене протестов против «зеленых паспортов» внезапно для многих появился и известный в нулевых российский исполнитель грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава.

Согласно расследованиям авторитетных изданий, Россия занимается подобной «подрывной деятельностью» в странах Европы и в Украине путем пропаганды на своих медиаресурсах. Пока грузинским и европейским гражданам пытались ввести «уколы пропаганды», статистика Covid-смертности не прекращала расти.

Волнения в Сухуми

Уходящий год был богат и на протесты в Абхазии. Одна из главных волн ознаменовала переход политического кризиса в регионе на новый уровень. 30 сентября на сухумской набережной произошла потасовка между депутатом Гарри Кокая, ветеранами войны и де-факто министром внутренних дел Дмитрием Дбаром. На следующий день после инцидента члены ветеранской организации «Аруаа» устроили протест у стен местного парламента. Главным требованием была отставка Дбара и других правоохранителей – участников потасовки.

Впоследствии требования ужесточились – оппоненты выдвинули ультиматум де-факто лидеру Абхазии Аслану Бжания, потребовав от него покинуть должность.

Последняя протестная волна абхазской оппозиции в Сухуми же обернулась беспорядками – 21 декабря в центре города произошли столкновения между активистами и силовиками. Бжания обвинил лидеров оппозиции в попытке дестабилизировать ситуацию в регионе. Те, в свою очередь, обозначили ряд тем и вопросов, накопившихся к власти. Они, в частности, обвинили де-факто лидера в действиях, которые привели к экономическому и энергетическому кризису, в преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о реформах и т. д.

Переговоры сторон, по сути, завершились ничем: все остались на своих позициях. Оппозиционеры пообещали запустить в парламенте процедуру импичмента.

Перформансы «Гирчи – Больше свободы»

Партия «Гирчи – Больше свободы» и ее лидер Зураб Джапаридзе не оставили грузинскую общественность без своих перформансов и акций неповиновения. К примеру, в феврале, в знак протеста против Covid-ограничений, оппозиционер открыл свой бар «У Джафара». Заведение было закрыто сотрудниками правоохранительных органов.

На сообщения о массовой прослушке со стороны грузинских спецслужб партия отреагировала разгромом кувалдами автомобиля у здания Службы госбезопасности Грузии. Машина марки Skoda Octavia (именно на таких разъезжают сотрудники СГБ) принадлежала партии. Зураб Джапаридзе тогда заявил, что точно также будет разгромлена сама Служба.

В целом акции-перформансы партия «Гирчи – Больше свободы» устроила у зданий СГБ в шести городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и Гори. Они заблокировали входы в представительства Службы автомобилями с транспарантами. В столице в машине, остановившейся у входа в главное здание СГБ, находился сам Джапаридзе. Он до последнего отказывался покидать автомобиль, в результате эвакуатор забрал машину вместе с ним.

Финальным перформансом «Гирчи» стала порча на МВД Грузии. Специально для этого партия привезла из Стамбула потомственную колдунью Стеллу, которая и совершила ритуал с помощью куриных лапок. В «Гирчи – Больше свободы» пообещали, что заклятие с министерства не будет снято до тех пор, пока ведомство не освободит незаконно задержанных активистов.