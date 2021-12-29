Киев призвал Тбилиси с уважением относиться к гражданину Украины Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины назвало «неправильными» попытки Специальной пенитенциарной службы Грузии перевезти Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму. Киев призвал Тбилиси с уважением относиться к гражданину Украины и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью.

«Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении Пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация».

Как говорится в заявлении МИДа, украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями страны и адвокатами Саакашвили. Консул посольства в Тбилиси проведет встречу с политиком.

«Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования. Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна», — заявляют в МИД Украины.

Напомним, 27 декабря Михаил Саакашвили был выписан из военного госпиталя в Гори, однако при попытке его перевода в руставскую тюрьму он оказал сопротивление. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.

По словам самого Саакашвили, у него случился «абсолютный гипертонический криз»: «Такого давления и пульса у меня еще никогда не было». Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». Как отметил Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.